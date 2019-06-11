В понедельник, 10 июня, во Львове игроки нашей сборной одержали минимальную, но важнейшую победу в четвертом раунде группового этапа отбора на ЧЕ-2020. Подопечные Андрея Шевченко обыграли вторую команду своей группы "В" - сборную Люксембурга.

После мощного начала счет в игре был открыт уже на 6-й минуте.

Роман Малиновский получил мяч низом после розыгрыша углового у левого фланга атаки. Затем он, левша, правой ногой шикарно и точно навесил во вратарскую сборной Лихтенштейна, где расторопней всех там оказался Роман Яремчук, забивший свой второй, и такой важный гол за сборную - 1:0.

Всё оставшееся время игры на поле шла равная борьба с обилием опасных моментов у обеих команд. Сохранить победный результат сборной вновь помогла отличная игра Андрея Пятова.

Разгромленная Украиной в пятницу со счетом 5:0 Сербия на своем поле обыграла Литву 4:1.

Теперь наша команда уверенно возглавляет свою группу с 10 набранными очками в 4 матчах, у Люксембурга – 4 очка после четырех матчей, а у Сербии – 4 очка после трех матчей.

Победитель Лиги наций Португалия, которая сыграла пока два матча, имеет в своем активе 2 очка, у Литвы – 1 очко после трех матчей.

Судьба путёвок на ЧЕ-2020 определится осенью, в матчах против Литвы, домашней игре с Португалией и вояже в Белград.

Следующий матч сборная Украины сыграет 7 сентября на выезде против команды Литвы.

Как сообщала "Страна", повар сборной рассказал о кулинарных предпочтениях наших игроков. Так, например, Руслан Малиновский не ест мясо, а предпочитает рыбу, морепродукты и свежий салат.

Напомним все результаты матчей и положение команд в группе В отбора Евро-2020.