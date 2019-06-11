В Одесской психиатрической больнице сегодня произошел масштабный пожар. Как оказалось, здание на улице Академика Воробьева горело уже второй раз - предыдущий был в апреле.

Правда, тогда обошлось без жертв. Сейчас же все гораздо серьезнее. И наверняка станет предметом серьезного разбирательства.

"Страна" собрала всю информацию о трагедии в психиатрической больнице.

Что произошло в одесском диспансере

По официальным данным, загорелся седьмой корпус больницы. Сообщение об этом поступило в пожарную охрану около 22:00. Как уточняют одесситы в соцсетях - это одноэтажное здание с деревянной крышей.

Строение использовалось как дневной стационар. Огонь охватил примерно 500 квадратных метров территории больницы.

Пожар в Одессе. Фото ГСЧС

"Прямо сейчас горит здание Психбольницы на Воробьева, пожарные эвакуирую персонал и пациентов. По словам очевидцев, в здании слышны крики.

Спасатели эвакуировали 30 человек, несколько из их получили ожоги. На месте также работают несколько экипажей патрульной полиции, которые помогают эвакуировать пациентов", - рисует картину происходящего местный паблик "Одесса life".

Пожар в больнице. Фото "Одесса Life"

Судя по видео, которые опубликовали местные журналисты, огонь виден издалека.

Пожарные утверждают, что когда они приехали в здании полыхала крыша. Работало 12 машин и 57 спасателей. Огонь тушили около полутора часов.

Погибшие и пострадавшие при пожаре

По официальному сообщению ГСЧС, во время тушения пожара эвакуировано 15 человек. На месте трагедии обнаружено четверо погибших. Как утверждают журналисты, это три пациента и медсестра.

Еще 6 человек в тяжелом состоянии с отравлением продуктами горения госпитализированы.

Причины возгорания больницы

Спасатели пока не называют версий, почему загорелось здание. Однако, повторимся, психбольница пылает уже второй раз за последнее время. Правда, в апреле горел другой корпус - №5. Там загорелись матрацы. Главврач больницы тогда обвинил в поджоге самих пациентов.