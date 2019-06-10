В одесской психиатрической больнице вспыхнул пожар, есть погибшие. Фото и видео
В Одессе горит психиатрическая больница на улице Воробьева. На место масштабного пожара направилось много пожарных машин. Об этом сообщает "Думская".
Информация о пострадавших и о причинах возгорания выясняется.
По словам очевидцев, жар такой силы, что горят деревья, растущие возле больницы. Очевидцы также сообщают о том, что в момент возгорания в здании находились несколько десятков человек.
Как выяснилось позже, горел одноэтажный деревянный корпус. Его практически потушили.
Сотрудники скорой прочесывают территорию клиники в поисках пострадавших, которые могли убежать и затаиться.
Стало известно о четверых погибших. Но количество пострадавших может вырасти. Как передает с места происшествия корреспондент издания, их число уточняется. По разным данным, жертв от трех до 14.
Ранее сообщалось, что пожар в Лондоне разрушил 20 квартир.
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