Июньский снег укрыл трассу в Житомирской области.

Как говорится в сюжете ТСН, водители часто не удерживались и останавливались, чтобы заснять удивительную как для июня картину.

Обочины, а иногда и асфальт был укрыт белым одеялом. На дорожное движение погодная аномалия никак не повлияла.

Свидетели необычного природного явления говорят, что аномалия случилась где-то между Житомиром и Бердичевом, осадки были мелкими, а принесла их огромная черная туча.

Кроме того, неподалеку села Осиновое, несмотря на температуру +18, ночью выпал град. Он продержался несколько часов и растаял.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Турции внезапно выпал майский снег.

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