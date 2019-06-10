Появилось видео летнего снега, что выпал в июне на Житомирской трассе
Июньский снег укрыл трассу в Житомирской области.
Как говорится в сюжете ТСН, водители часто не удерживались и останавливались, чтобы заснять удивительную как для июня картину.
Обочины, а иногда и асфальт был укрыт белым одеялом. На дорожное движение погодная аномалия никак не повлияла.
Свидетели необычного природного явления говорят, что аномалия случилась где-то между Житомиром и Бердичевом, осадки были мелкими, а принесла их огромная черная туча.
Кроме того, неподалеку села Осиновое, несмотря на температуру +18, ночью выпал град. Он продержался несколько часов и растаял.
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