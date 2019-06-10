В Херсонской области во время ликвидации последствий непогоды двое мужчин погибли. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Люди стали жертвами страшного урагана, который на прошлой неделе накрыл село Казачьи Лагеря, что в Херсонской области. Правда, погибли и пострадали не от непогоды, а от ее последствий.

Два брата, 40 и 44 лет, задохнулись в колодце возле дома. Один из братьев с сыном спустился на дно колодца, чтоб бензиновой помпой откачать воду, когда 16-летнему парню стало плохо. Отец успел вытолкать его на свежий воздух, но сам задохнулся от выхлопных газов. Его брат спустился и пытался оказать помощь, но задохнулся и сам.

Напомним, в конце марта над Черниговом прошел мощный ураган, срывающий крыши с домов.

Также мы писали, что в Украине ураганы и ливни обесточили почти 200 населенных пунктов.