Рассматривая дело № 465/6874/17 Кассационный гражданский суд Верховного Суда сделал вывод, что судебный сбор не уплачивается, если подается исковое заявление о возмещении вреда, который был нанесен незаконными решениями, действиями или бездействиями суда, передает Юрлига.

Отмечается, что в ноябре 2017 года заявитель обратился в апелляционный суд с иском о признании действий, бездеятельности Сыховского районного суда г. Львова по делу № 464/8904/14-ц противоправными, ссылаясь на то, что с 20 ноября 2015 года ним не получено решение по указанному делу.

Оставляя апелляционную жалобу без движения, суд исходил, в частности, из того, что истцом не уплачен судебный сбор в размере 320 грн.

В кассационной жалобе указано, что определение апелляционного суда не отвечало процессуальному закону, поскольку в нем не были изложены обстоятельства дела, не был изложен предмет иска, что не дало возможности заявителю выполнить требования определения в части уплаты судебного сбора.

Верховный Суд пришел к выводу, что жалоба подлежит удовлетворению, учитывая следующее.

За подачу в суд апелляционной и кассационной жалобы на определение суда, заявления о присоединении к такой жалобе, если заявитель прямо не освобожден законом от уплаты судебного сбора, он уплачивается в размере, предусмотренном пп. 9 п. 1 части второй ст. 4 Закона "О судебном сборе" в редакции, действующей во время подачи соответствующей жалобы.

В соответствии с п. 13 части второй ст. 3 Закона "О судебном сборе" судебный сбор не уплачивается за подачу искового заявления о возмещении вреда, причиненного лицу незаконными решениями, действиями или бездеятельностью органа государственной власти, органа власти Автономной Республики Крым или органа местного самоуправления, их должностным или служебным лицом, а так же незаконными решениями, действиями или бездеятельностью органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры или суда.

В соответствии с этим, апелляционный суд безосновательно возложил на лицо обязанность уплачивать судебный сбор и, соответственно, безосновательно признал его апелляционную жалобу неподанной и вернул ее.

Ранее сообщалось, что суд не может удовлетворить иск ООО о признании недействительным собственного решения.

Также мы писали, что Верховный суд решил не обновлять срок кассационного обжалования из-за неполучения на руки судебного решения.