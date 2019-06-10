Водитель, который насмерть сбил 12-летнего ребенка, требует извинений от ее родителей. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Накануне годовщины аварии суд отправил водителя за решетку на 8 лет, но он до сих пор не признает своей вины и считает, что семья погибшей должна извиняться перед ним.

Напомним, в Киевской области водитель средь бела дня сбил 12-летнюю девочку. От удара она погибла на месте.

"Сейчас они будут передо мной извиняться, они оклеветали меня, я обычный человек, а не террорист какой-то!", - говорил виновник ДТП на камеру.

Он до сих пор не признал вины. "Моей вины и малейшей нет, во время аварии я получил такой шок, что мне самому нужна была помощь", - сказал он в суде.

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