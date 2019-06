В Нью-Йорке на острове Манхэттен вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания. На появившихся в сети кадрах видно, что с крыши поднимается дым.

Как сообщают американские СМИ, пилот погиб.

Правоохранители оцепили район инцидента. В полиции добавили, что уже потушили пожар на крыше здания, который возник в результате инцидента.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что нет никаких подозрений на террористический акт, для граждан нет никакой опасности.

Кроме того, по его словам, что у жителей Нью-Йорка начинается "синдром 11 сентября", когда они слышат новости о авиакрушении на Манхэттене.

Фото: cbsnews.com

Фото: theguardian.com

NEW: Governor Cuomo is on the scene of the helicopter crash in midtown Manhattan. https://t.co/yMaIx5IW94 pic.twitter.com/D02CwRfzDe