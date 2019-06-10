В Украине вступил в силу приказ Минэкономразвития, который позволяет Центральной избирательной комиссии временно разбивать крупные закупки на малые и заключать прямые договоры, не объявляя тендер. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно этому, ЦИК имеет возможность вместо проведения долговременных открытых торгов, которые могут завершится уже после 21 июля, оперативно заключить необходимые договоры и обнародовать информацию о них в системе закупок ProZorro.

Помимо этого в Минэкономразвития предоставили ЦИК официальное разъяснение о том, что Закона "О публичных закупках" не распространяются на изготовление бланков документов, имеющих специальные элементы защиты, а также бланков документов строгой отчетности (избирательные бюллетени). ЦИК печатает именно бланки документов, а не сами документы. Следовательно у ЦИК нет необходимости проводить открытые торги на закупку услуги печати бюллетеней.

В связи с этим, к отметили в ведомстве, в данный момент у ЦИК есть все инструменты, чтобы качественно и своевременно подготовиться к внеочередным выборам в парламент, который состоятся 21 июля.

Ранее сообщалось, что в ЦИК утвердили распределение около 2 млрд гривен из бюджета на выборы в Раду.

Также мы писали, что в ЦИК заявили, что бюллетени для перевыборов в Раду обойдутся в 300 миллионов.