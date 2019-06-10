На улице Борщаговский в Киеве автомобиль Seat Ibiza протаранил отбойник. В результате удара погиб водитель, сообщает портал "Киев оперативный".

По словам свидетелей происшествия, автомобиль, двигаясь на большой скорости въехал в отбойник с левой стороны дороги. Удар был такой силы, что у автомобиля оторвалось переднее колесо и отлетело в ограждение скоростного трамвая.

Также оторвались передние дверцы, а непристегнутый ремнем безопасности водитель выпал на проезжую часть.

Врачи "скорой" пытались сохранить жизнь пострадавшему, однако спасти мужчину не удалось. Водитель Seat скончался от полученных травм.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве металлический отбойник прошил микроавтобус.

Еще мы писали, как вчера на трассе Киев-Харьков отбойник насквозь прошил автомобиль, в результате чего оба пассажира погибли на месте.