В Большой Палате Верховного Суда во время рассмотрения дела № 817/649/16 сделали вывод, что вкладчики банков освобождены от уплаты судебного сбора в спорах с Фондом гарантирования вкладов физлиц во время организации выплат возмещений по вкладами, передает Юрлига.

Отмечается, что постановлением от 15 мая дело передано на рассмотрение в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда: отменено постановление ВАСУ о возвращении кассационной жалобы из-за неуплаты судебного сбора. Вывод кассационного суда о том, что действие части третьей статьи 22 Закона "О защите прав потребителей" не распространяется на вкладчика - является безосновательным.

Так, по делу № 761/24881/16-ц Большая Палата установила, что при обращении в суд с иском о взыскании с Фонда имущественной ответственности по договору банковского вклада истец как потребитель финансовых услуг освобождается от уплаты судебного сбора не только при подаче искового заявления, но и на следующих стадиях гражданского процесса.

Таким образом, вкладчик (потребитель финансовых услуг), обращаясь в суд с иском к банку (исполнителю финансовых услуг) за защитой своих нарушенных прав, в частности, в связи с неподобающим выполнением договора банковского вклада, освобождается от уплаты судебного сбора на основании части третьей статьи 22 Закона № 1023 - XII.

Кроме того, в Большой Палате обратили внимание, на то, что вкладчик не платит судебный сбор и в спорах с Фондом во время осуществления последним властных управленческих функций, а именно организации выплат возмещений по вкладам на основании пункта 4 части второй статьи 4 Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Ранее сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов просит Минюст принять меры против вывода миллиардов гривен из банков.

Также мы писали, что мошенники украли у Фонда гарантирования вкладов банковский офис за 144 млн гривен.