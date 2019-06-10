МВД определило порядок фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства в ходе пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и в контрольных пунктах въезда-выезда, а также осуществления производства по делам об административных правонарушениях.

Как информирует Юрлига, соответствующий приказ министерства от 24 апреля 2019 года №310 зарегистрирован в Минюсте и вступит в силу со дня официального опубликования.

Фиксация биометрических данных подразумевает процесс сбора биометрических данных иностранцев, внесения их и хранения в информационно-телекоммуникационной системе пограничного контроля Государственной пограничной службы Украины "Гарт-1".

Фиксация биометрических данных будет осуществляться в ходе пограничного контроля в пунктах пропуска через госграницу, контрольных пунктах въезда-выезда и в ходе административного задержания органами охраны госграницы.

Зафиксированные биометрические данные будут вносить в ведомственную информационную систему. Срок хранения зафиксированных биометрических данных будет составлять 75 лет. После окончания срока хранения таких данных их будут удалять автоматически из ведомственной информационной системы.

Фиксацию в пунктах пропуска через госграницу будут проводить на линии паспортного контроля; в транспортных средствах заграничного следования, местах их стоянки; в служебных помещениях Госпогранслужбы. Ее будут проводить во время первого въезда иностранцев в Украину и прохождения пограничного контроля в пунктах пропуска. Фиксация предусматривает сканирование служебными лицами на первой линии контроля отпечатков всех пальцев правой или левой руки.

Если у иностранца есть биологические особенности (повреждение, врожденные изъяны и т. п.), которые не позволяют зафиксировать биометрические данные, пропускать через государственную границу этих лиц будут без фиксации таких данных. Об этом составляется соответствующий акт, который утверждается начальником органа охраны государственной границы.

Если иностранец отказывается предоставить свои биометрические данные для их фиксации, решение о его пропуске через государственную границу принимается на второй линии контроля в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Верификация иностранцев, биометрические данные которых были зафиксированы, осуществляется через сканирование отпечатков от одного до пяти пальцев правой или левой руки.

Если установлено, что биометрические данные иностранцев не совпадают с зафиксированными биометрическими данными или совпадают с биометрическими данными другого лица, идентификация и верификация таких иностранцев проводится в ходе контроля на второй линии.

Фиксацию биометрических данных иностранцев в ходе осуществления производства по делам об административных правонарушениях проведут путем сканирования всех пальцев обеих рук иностранцев, задержанных в административном порядке органами (подразделениями) охраны государственной границы.

Такую фиксацию будет проводить служебное лицо, которое задержало иностранца в административном порядке, о чем составило протокол об административном задержании.

Фиксацию биометрических данных иностранцев в ходе осуществления производства по делам об административных правонарушениях будут проводить в служебных помещениях Госпогранслужбы; в специальных помещениях; пунктах временного содержания; месте составления протокола об административном задержании. Идентификацию (верификацию) иностранцев, биометрические данные которых были зафиксированы, будут осуществлять путем сканирования отпечатков от одного до пяти пальцев правой или левой руки.

Ранее "Страна" сообщала, что украинские пограничники полностью готовы к биометрическому контролю россиян.

Также мы писали, что иностранцев в Украину хотят пускать только по биометрическим паспортам.