У Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"Сейчас врачи пытаются его остановить, но ситуация остаётся тяжёлой. Содержание гемоглобина в крови продюсера упало до критического уровня в 80 г/л. Алибасов до сих пор находится в коме", - сказано в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что Бари Алибасов на минуту вышел из комы. Он спросил, что с котом, и вновь впал в кому.

Также мы писали, что из-за циркулярного ожога пищевода появился риск, что Алибасов не сможет самостоятельно глотать.

Напомним, Бари Алибасов был экстренно госпитализирован 4 июня. Он выпил средство для прочистки труб "Крот", перепутав его со стаканом сока.

Врачи диагностировали ему четвертую степень ожога желудка. 6 июня музыкального продюсера погрузили в медикаментозный сон.