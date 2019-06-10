В суде в Киеве зачитали в полном объеме обвинительным акт главреду портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому. Об этом сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский, передает Riafan.

Отмечается, что заседание прошло в понедельник в Подольском районном суде столицы. Акт зачитала сторона обвинения.

"Следующее заседание назначено на 18 июня 17.00", - цитирует его ТАСС.

По словам юриста, во время следующего заседания суда будет выясняться позиция Вышинского по данному обвинительному акту. Кроме того, будет определена процедура, согласно которой состоится непосредственно само слушание по делу руководителя портала, добавил адвокат.

Напомним, главный редактор РИА Новости Украина был задержан 15 мая прошлого года в Киеве по подозрению в государственной измене. Херсонский суд арестовал журналиста на два месяца, затем арест неоднократно продлевали на новый срок.

В ОБСЕ неоднократно призывали властей отказаться от нападок на свободу слова и репрессий в отношении журналистов. В МИД РФ требовали отпустить арестованного на Украине по сфабрикованному делу журналиста. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что арест Вышинского является свидетельством давления украинских властей на журналистов, которые представляют населению альтернативный взгляд на происходящие в стране события.