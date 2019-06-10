В Администрации президента рассматривают возможность переехать в Украинский дом. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, пишет LB.ua.

Как отмечает издание, сначала Мендель ответила отрицательно. По ее словам, АП хотят перенести подальше от центра и что "Украинский дом" под заданные критерии не подходит. Однако позже она подтвердила, что такой вариант действительно рассматривается.

До этого журналистка, сотрудница Музея истории города Киева Катерина Липа написала в Facebook, что о планах переезда АП в Украинский дом сотрудникам музея стало известно случайно: "сегодня приходили люди из архитектурного бюро 33BY, которое очевидно получило заказ на перепланировку, фоткали вид из окон. Говорили, что официальное решение будет за пару дней".

По ее словам, Администрация Президента Зеленского хочет забрать себе "этаж Музея истории города Киева и репетиционную базу ансамбля "Киевские солисты", а рынок на нижних этажах оставить". А музей якобы планируется куда-то переселить. "Никакого "куда-то", хотя бы поверхностно приспособленного под хранение почти 300 тыс. экспонатов в городе просто нет", подчеркнула Липа.

Скриншот: Facebook/Kateryna Lypa

По данным издания, в архитектурном бюро сказали что они "предоставляют консультации" и от комментариев отказались.

Напомним, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию Президента с улицы Банковой в Киеве.

Экс-замглавы АП Дмитрий Шимкив заявил, что перенос АП с улицы Банковой будет стоить десятки миллионов долларов.

24 мая замглавы АП Кирилл Тимошенко заявил, что команда Зеленского собирается переехать в этом году. 27 мая заместитель главы АП Юрий Костюк сообщил, что администрация Зеленского все еще собирается переехать, так как здание на Банковой похоже на "смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля, но немножко недоделанного и бюджетного". А еще там всегда зашторены окна и плохо работает wi-fi.