Специалисты Минэкологии призвали отдыхающих в Одессе не купаться в море и не употреблять в пишу свежую рыбу и морепродукты из-за странного зеленого цвета морской воды, в частности у побережья.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

"Сейчас в прибрежной зоне Черного моря наблюдается чрезмерное развитие цианобактерий, в частности нодулярии Nodularia spumigena. Эта водоросль содержит в себе токсин нодулярин, который может вызвать аллергию у людей. Поэтому призываем в ближайшие дни не купаться и не есть свежую рыбу и морепродукты, в частности мидии" , - отмечается в обращении.

Морские биологи считают "причиной бурного цветения водоросли в этом году жаркую погоду, которая установилась в конце мая - начале июня, а также обильные дожди, прошедшие в это же время в регионе. Поэтому сброс в море воды из рек значительно усилился, что привело к падению солености и попадания в море большого количества органики. В сочетании с практически безветренной погодой это создало идеальные условия для размножения нодулярии".

Как считают специалисты, также влияет на "цветение" моря состояние очистных сооружений, ведь "недоочищенные сточные воды несут дополнительные "витамины" для развития цианобактерий".

В то же время, морские биологи не могут сообщить, когда прекратится "цветение". Все зависит от погоды. "В идеале нужно похолодание с северным ветром, который поднимет на море волны и унесет зараженную нодулярией воду подальше в море, где вода холоднее и соленая", - отметили в Минэкологии.

Фото: Facebook/Міністерство екології та природних ресурсів України

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