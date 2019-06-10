Сегодня на телеканале NewsOne состоялась передача "Эпицентр украинской политики", главным гостем которой стал юрист Андрей Портнов. Недавно он вернулся из Австрии в Украину и занялся делами против Порошенко и его окружения.

Подробнее о них можно прочесть в нашем материале.

"Страна" выделила главные тезисы Портнова, прозвучавшие в ходе эфира.

О перспективе дел против Порошенко

"Я верю и надеюсь, что до конца года Порошенко обязательно будет сидеть в тюрьме", - заявил Портнов.

Он рассчитывает на то, что уже до конца июня все имущество бывшего президента Порошенко будет арестовано. По его словам, для этого нет никаких юридических препятствий.

"Если же это будет блокироваться [прокурорами], мы будем называть их фамилии", - заявил Портнов.

О расследовании расстрелов на Майдане

Портнов убежден, что новая власть во главе с новым генпрокурором должны заново расследовать такие дела, как расстрел на Майдане и сожжение людей в одесском Доме профсоюзом 2 мая.

При этом, добавил юрист, в первую очередь сейчас внимание нужно уделить актуальным делам. Таковыми он считает подозрения хищений в оборонной сфере Порошенко и приближенных к нему. А также прочие коррупционные схемы, которые, по мнению Портнова, возглавлялись экс-президентом.

О решениях Конституционного суда

"Я оцениваю текущие решения суда негативно, например, об отмене статьи о незаконном обогащении... Но это было решение Конституционно суда формально, на самом деле это было решение Порошенко", - сказал Портнов.

Он также назвал неправомочным решение Конституционного суда об отстранении его главы Станислава Шевчука.

"Судьи Конституционного суда заигрались с политиками, заигрались с бизнесменами. И я не верю, что Конституционный суд в такой ситуации решится признать неконституционным Указ президента о роспуске Рады", - сказал Портнов.

О посадке националиста Стерненко

Андрей Портнов анонсировал скорую посадку националиста Сергея Стерненко, который убил ножом военного ВСУ и совершил, по словам юриста, еще целый ряд других преступлений.

Он добавил, уже сформирована группа из семи адвокатов, которые будут представлять семью погибшего в Одессе, и они приступили к юридическим процедурам.

"СБУ никогда не расследует умышленные убийства. Но в данном случае дело передали им. Мы обратились к вдове убитого Сергеем Стерненко, профинансировали адвокатов. И суд Киева уже постановил передать дело МВД. Мы призываем сначала сделать это, а потом наказать по всей строгости за умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами", - сказал Портнов.

О предложении участвовать в выборах

"Я положительно отношусь к тем политическим силам, которые сегодня на востоке страны хотят мира. Я жалею, что они не объединились (речь идет об "Оппозиционной платформе - За жизнь" и "Оппозиционном блоке", которые идут на выборы отдельно - Прим.Ред.). И желаю им удачи. Я благодарен за предложение обеим партиям, но я не готов идти сейчас в депутаты. Допустим, я стану народным депутатом и нам скажут: "Есть пакт о ненападении на Порошенко". Но если я занялся инициативой по Порошенко, я должен довести дело до конца", - сказал Портнов.

О Викторе Медведчуке

"Роль Виктора Медведчука некоторыми переоценена, некоторыми недооценена. Мы [c Медведчуком] имеем контакт - телефонный и реже личный. У меня есть своя политическая позиция, которая удалена от тезисов его партии. Мы увидим его в будущем парламенте, он точно принесет новую парадигму, будет более оживленная дискуссия. Возможно, он достигнет решения по обмену пленными. С учетом коммуникаций, которые у него есть с руководством Российской Федерации, он может принести пользу украинскому обществу", - сказал Андрей Портнов.

Об эмиграции

"Эмиграция меня научила объективной оценке происходящего, входить в роль оппонента, задуматься о новом ремесле. В эмиграции получаешь такой серьезный жизненный опыт, что потом еще больше ценишь свою страну", - сказал Портнов.

Он добавил, что намерен в ближайшее время переехать в Украину на постоянное место жительства.