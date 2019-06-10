Во вторник, 11 июня, в Украине будет жаркая погода с отдельными кратковременными осадками и грозами в западных регионах. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"11 июня переменная облачность. Без осадков, лишь в западных, северных и Винницкой областях днем отдельные кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Ночью температура составит +15...+20 градусов, в Карпатах +20...+25 градусов.

В течение последующих двух дней, 12-13 июня, в Украине осадки не прогнозируются, лишь в Карпатском регионе в дневные часы местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 29-34°.

В течение 14-15 июля осадков также не ожидается, только в западных, 15 июня и в северных, центральных и южных областях отдельные кратковременные дожди с грозами.

Температура ночью 15-21°, днем 28-34°.

Также без осадков будет и 16-20 июня. Только в западных, 17 июня и в северных и центральных областях ожидается кратковременный дождь, гроза.

Фото: meteo.gov.ua

Температура 16 июня ночью 14-21°, днем 27-34°; 17-20 июня ночью 11-18°, днем 21-28°, на юге и востоке 27-32°. В Киеве 11 июня без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью в столице 18-20°, днем 29-31°.

В течение 12-13 июня в столице также осадки не ожидаются, ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 29-34°.

14 июня во столице ожидается сухая погода, 15 июня местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.

Ранее сообщалось, что в Украину идет аномальная жара. Синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю.

Также мы писали, что синоптики назвали области, в которых пройдут дожди с грозами и ударит +33 жары.