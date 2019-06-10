Власти ЕС могут пересмотреть условия соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза. Соответствующее заявление сделал британский министр иностранных дел Джереми Хант. Об этом сообщает AFP.

"Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, претендент на замену Терезы Мэй в должности главы правительства, заявил в воскресенье, что канцлер Германии Ангела Меркель намекнула, что ЕС готов пересмотреть условия Brexit соглашения", - говорится в сообщении.

Хант заявил, что он говорил с Меркель во время празднования годовщины Дня высадки союзников в Нормандии на прошлой неделе, и немецкий канцлер убедила его, что изменение соглашения по Брекзиту возможно.

"Я вполне уверен, что если мы будем иметь правильный подход к этому вопросу, европейцы будут готовы вести переговоры о новом соглашении", - сказал чиновник.

Хант не уточнил, имел ли он ввиду, юридически обязывающее соглашение о выходе из общества, о котором ЕС неоднократно говорил, что его переделать нельзя, или сопроводительную политическую декларацию о будущих отношениях, которую можно было бы пересмотреть.

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