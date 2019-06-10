В Центральной избирательной комиссии Казахстана официально объявили Касым-Жомарта Токаева победителем президентских выборов. Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан.

"Токаев набрал 6 539 715 голосов или 70,96% голосов избирателей", - сказала член ЦИК Ляззат Сулеймен на заседании ЦИК. На втором месте оппозиционер Амиржан Косанов с 1 495 491 голосов или 16,23%.

"Жамбыл Ахметбеков набрал 167 649 голосов или 1,82% голосов, Дания Еспаева - 465 714 или 5,05%, , Толеутай Рахимбеков - 280 451 или 3,04%, Амангельды Таспихов - 182 898 или 1,98%, Садыбек Тугел - 84 582 или 0,92% ", - проинформировала она.

"Установлены окончательные итоги, избран президент Республики Казахстан", - сказал председатель ЦИК Казахстана Берик Имашев.

Как сообщала "Страна", в воскресенье, 9 июня, на внеочередных выборах президента Казахстана проголосовало 77,4% граждан. По словам первого вице-министра внутренних дел Казахстана Марата Кожаева, задержания проходили во время протестных акций в Алматы и Нур-Султане.

Отметим, что в Казахстане уже на следующее утро после выборов подвели их итоги.