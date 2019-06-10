Сегодня вечером в Киеве под зданием Администрации президента проходит масштабная акция "Остановим капитуляцию".

Очевидцы сообщают, что несколько тысяч человек, среди которых ветераны, волонтеры, блогеры, активисты вышли с плакатами "Нет капитуляции". Они заявляют, что возмущены сообщением главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кучмы о необходимости прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта норму "не стрелять в ответ".

Организаторы сообщают, что целью акции является "введение в группу, которая составляет дорожную карту в Минск, людей из ветеранов, имеющих доверие в ветеранской среде, которые бы информировали о требованиях, предъявляемых переговорщикам в Минске и обосновывали те или иные решения".

Фото: Страна.ua

Фото: facebook.com

Как сообщает УП, под центральным входом в АП произошла потасовка. Участники акции хотели повесили табличку "Администрация губернатора Малороссии", однако полиция ее вырвала и порвала. После этого люди набросились на полицейского. В свою очередь, он говорит, что не позволит символике агрессора висеть на госадминистрации.

Перед этим люди выкрикивали "Шлюха, выходи". Основное требование - "Нет капитуляции и реваншу пророссийским силам в Украине". Время от времени участники акции выкрикивают "Кучму геть!". "Пусть допустят ветеранов к формированию дорожной карты в Минске, иначе это будет капитуляция", - говорят инициаторы акции.

Активисты сожгли белый флаг, который является символом капитуляции.

Фото: Страна.ua

Видео: youtube.com

Видео: facebook.com

Напомним, что Кучма до этого объяснил, когда украинские военные не должны стрелять в ответ на Донбассе.

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