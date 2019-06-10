Президент США Дональд Трамп введет новые пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму около $300 млрд в год, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит "Большой двадцатки" в конце июня.

Об этом сообщил президент в интервью телеканалу CNBC.

В ответ на вопрос, будут ли пошлины введены немедленно, если китайский лидер пропустит саммит, Трамп ответил: "Да, будут. И я думаю, что он приедет, у нас назначена встреча. У нас с ним отличные отношения, он прекрасный парень, отличный человек, очень сильный, очень умный, но он за Китай, а я - за Соединенные Штаты".

"Китай заключит торговое соглашение, потому что им придется это сделать", - добавил Трамп.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Трамп примет решение о том, вводить ли тарифы на новую группу китайских товаров, после встречи с Си Цзиньпином. Встречу планируется провести на "на полях" саммита G20 в японской Осаке 28-29 июня.

В мае Трамп, несмотря на проходящий в то время раунд двухсторонних переговоров с Китаем по торговым разногласиям, поднял пошлины на импортируемые из КНР товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание готовиться к введению пошлин на товары стоимостью еще $300 млрд, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США. Пекин принял ответные меры, и такая эскалация торговых отношений стала самым мощным негативным фактором для мировых рынков за последнее время.

Как сообщала "Страна", Трамп отложил введение пошлин в отношении Мексики. По его словам, в обмен на это решение в Мехико согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, следующих через Мексику к нашим южным границам.

Отметим, что у Трампа предложили отсрочить масштабное ограничение Huawei на 2 года.