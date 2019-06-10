В воскресенье появилось сообщение, что в реку Рось в Винницкой области попало большое количество пестицидов, власти запретили купаться и ловить рыбу. Из-за этого без воды осталась Белая Церковь, что под Киевом, а под угрозой отключения была Умань.

"Страна" собрала все, что известно об этом инциденте.

Что произошло

9 июня, в селе Збаржевка под Винницей грузовик перевернулся в приток реки Рось. Он перевозил тонну инсектицида "Нурал B", который является химически-опасным веществом.

Чуть позднее выяснилось, что химикаты, попавшие в реку, были похищены с фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов. По данным следствия, грузовой микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся.

"В результате возгорания автомобиля произошла разгерметизация части емкостей с химическими веществами, в результате чего определенное количество вещества выгорело и попало в водоем," – сообщила Нацполиция.

Белая Церковь без воды

На сайте РГА Белой Церкви вчера вечером появилось сообщение о том, что есть угроза, что через 10-12 часов (в ночь с 9 на 10 июня) выбросы химикатов достигнут Киевской области, а именно — Белой Церкви.

После аварии на территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоемов. В связи со случившемся в акватории реки Рось запретили ловить рыбу, купаться и пасти скот.

Вечером 9 июня была прекращена робота Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, обеспечивающая водой Белую Церковь и Умань.

"В 23:00 воскресенья была остановлена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Белую Церковь (209 тысяч жителей) и Умань (84 тысяч жителей)" - сказано в оперативной сводке.

По состоянию на 7:00 понедельника водоснабжение Умани осуществлялось из резервуаров, запаса воды хватит на трое суток. В Белой Церкви был создан запас на сутки, подача воды приостановлена. Для населения было организовано обеспечение водой путем подвоза и из бюветов.

Угроза оказалась меньше

10 июня ГСЧС заявила, что показатели качества питьевой воды в Белой Церкви в пределах нормы, хотя в реке оказалось почти 800 литров веществ. Химические, микробиологические и физические качества питьевой воды в пределах Белой Церкви уже не превышают показателей. Отобранные пробы направлены для более детального анализа, говорится в сообщении.

По данным директора Украинского гидрометеорологического института Владимира Осадчего, в реке Рось, за счет разбавления и многокилометрового расстояния, угроза миновала - поскольку опасные химикаты сначала попали в воду реки Фоса. А еще с 5 по 10 июня в реку влилось большое количество осадков.

Именно поэтому нет смысла закрывать Белоцерковский водозабор, говорит Осадчий. Кроме того, спасатели уточнили, что обнаруженные на месте происшествия, относятся к 3-му классу токсичности. Данные препараты преимущественно используются для борьбы с сорняками и болезнями в посевах зерновых культур.

Специалисты Госпродпотребслужбы также мониторят ситуацию с загрязнением пестицидами реки Рось. На данный не наблюдается признаков возможного вреда. Но купаться в реке все равно пока не рекомендуют.

Впрочем, в адинистрации президента заявили, что воду уже можно пить. Об этом сегодня на брифинге сказала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

В итоге в 20:00 понедельника в городе решили снова дать воду.

Что говорят правоохранители

Полицейские сразу после происшествия сообщили о нем в органы власти и соответствующие экологические службы, которые должны оценить состояние загрязнения водоема.

"Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.242 УК Украины (нарушения правил охраны вод)" – отметили в полиции. За такое преступление предусмотрено наказание – до 5 лет ограничения свободы.

Кроме этого открыто уголовное производство по факту похищения гербицидов с территории сельхозпредприятий в двух районах Винницкой области. Максимальное наказание за такие преступления, предусмотренное законодательством - от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.