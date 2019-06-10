Сегодня, 10 июня, курс доллара на межбанке обвалился сразу на 22 копейки, и зафиксировался в рамках 26,31-26,32 грн./$, завтра сильного падения курса не ожидается, пишет UBR.ua.

"Доллар продавали достаточно активно. Валютное предложение значительно превышало спрос. К тому же некоторые импортеры взяли паузу в покупке валюты в надежде на еще большее ее удешевление", - рассказал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Главным покупателем доллара стал Нацбанк, который трижды появлялся на торгах с разными курсами: по 26,44-26,45 грн./$, по 26,35 грн./$ И по 26,31 грн./$. Финансисты считают, что регулятор сегодня приобрел рекордный для одних суток объем доллара - от $70 млн. до $80 млн. Для сравнения: за всю прошлую неделю (активную по части скупки инвалюты) НБУ приобрел на межбанке $102,7 млн.

Директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук уточнил, что максимальная стоимость американской валюты фиксировалась утром - на уровне 26,5 грн./$, после чего котировки свалились сначала в область 26,36-26,39 грн./$, затем на 26,3-26,33 грн./$. Уже после этого ушли в финишный коридор.

Ключевыми поставщиками валюты стали иностранные инвестфонды, которые готовятся к покупкам гривневых гособлигаций Минфина на завтрашнем аукционе, 11 июня. "Основным ситуативным фактором, который сегодня влиял на курсовую динамику, стал дополнительный спрос на гривну необходимую для расчетов за ОВГЗ, который привел к росту валютного предложения", - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Экспортеры, конечно, доллар тоже продавали, но менее активно, чем в предыдущие дни. Свободную часть выручки в основном придерживали, и выводили на межбанк лишь обязательные 30% выручки.

На наличном рынке расценки на валюту падали дважды. Спозаранку средний курс продажи доллара людям просел на 15 копеек, а к вечеру — еще на 10. Однако так и не приблизился к межбанку — зафиксировался в рамках 26,50-26,65 грн./$. В этом диапазоне валюту отдавали: Приватбанк, Альфа-Банк, ПУМБ, ОТП Банк, УкрСиббанк, Проминвестбанк, Райффайзен Банк Аваль и др. Минимальная стоимость "американца" находилась на уровне 26,36 грн./$ (Юнекс Банк), а максимальная - на 27,10 грн./$ (Мисто Банк). При этом выкуп валюты у населения происходил в рамках 26,15-26,42 грн./$.

Курс валют на черном рынке по состоянию на вечер 10 июня:

Фото: ubr.ua

"Сдавать доллар стали чуть менее активно, зато спрос подрастает. Уровни интересные, вот доллар и берут", - отметил Юрий Гриненко.

Дальнейшее движение курса доллара будет напрямую зависеть от объемов завтрашнего размещения гривневых ОВГЗ. Чем больше бумаг возьмут иностранцы, тем больше гривны им потребуется и нужно будет активнее продавать доллар. В тоже время Нацбанку нужно будет соблюдать баланс, чтобы не отбить у нерезидентов желание продавать валюту. Сильно обваливать курс тоже нельзя.

"Думаю, 11 июня межбанк будет открываться в рамках 26,25-26,35 грн./$. Дальнейшее движение пока сложно предсказать. Пока неясно, сколько еще будут продавать иностранцы и какой объем будет выкуплен в резервы НБУ", - сказал Гриненко. Рядом оказался и завтрашний прогноз Олега Куринного - 26,27-26,33 грн./$.

Напомним, что банкиры рассказали, чего ждут от курса доллара на этой неделе.

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