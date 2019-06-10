В торговом центре "DreamTown" ("Дрим Таун") на Оболони в Киеве сообщили посетителям о возможном минировании здания.

Пресс-служба ТЦ выпустила уведомления о срыве киносеансов.

"Приветствуем, возврат билетов и средств в связи с подозрением на минирование комплекса, сеансы не доступны", - говорится в сообщении службы поддержки.

Фото: Страна

Ст. 259 УК Украины:

1. Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, -

наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет

2. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершенное повторно, -

наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет

Как сообщала "Страна", из-за сообщения о минировании из больницы в центре Киева эвакуировали 700 человек. На этот раз "минеры" уже не пользовались платным сервисом proton.mail, поэтому установить виновников вполне реально.

 

 

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