В Киеве отменили киносеансы в ТЦ "Дрим Таун" из-за сообщения о минировании
В торговом центре "DreamTown" ("Дрим Таун") на Оболони в Киеве сообщили посетителям о возможном минировании здания.
Пресс-служба ТЦ выпустила уведомления о срыве киносеансов.
"Приветствуем, возврат билетов и средств в связи с подозрением на минирование комплекса, сеансы не доступны", - говорится в сообщении службы поддержки.
Фото: Страна
Ст. 259 УК Украины:
1. Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, -
наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет
2. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершенное повторно, -
наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет
Как сообщала "Страна", из-за сообщения о минировании из больницы в центре Киева эвакуировали 700 человек. На этот раз "минеры" уже не пользовались платным сервисом proton.mail, поэтому установить виновников вполне реально.