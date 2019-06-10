Инфляция в Украине в мае 2019 года составила 0,7% по сравнению 1% в апреле, 0,9% - в марте, 0,5% - в феврале и 1% - в январе.

В то же время, в годовом измерении рост потребительских цен по итогам мая текущего года ускорился до 9,6% с 8,8% в апреле и 8,6% в марте. Об этом сообщил сайт Государственной службы статистики.

Базовая инфляция в мае 2019 года снизилась до 0,2%, тогда как в апреле ее показатель составлял 0,4%, марте - 1,2%, феврале - 0,2%, январе - 0,3%. В годовом измерении сохранилась на уровне апреля - 7,4% по сравнению с 7,6% в марте, 7,8% - в феврале и 8,3% - в январе.

Продукты питания в Украине за май 2019 года подорожали на 1,0%. Больше всего выросли в цене фрукты - на 11,9%. Яйца подешевели на 15,3%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,3%, на одежду и обувь - снизились на 1,5%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 0,7%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,3%, здравоохранение на 0,3%, транспорт на 1,5% (в т.ч. топливо на 4,1%), на связь цены снизились на 0,2%, отдых и культура подешевели на 0,3%, образование не изменилось - 0,0%, рестораны и гостиницы подорожали на 0,4%.

Ранее "Страна" писала, как и почему в Украине ускорилась инфляция.

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