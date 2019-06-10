На вооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ) принята радиогидроакустическая система "Ятрань", предназначенная для обнаружения кораблей и подводных лодок.

Соответствующий приказ подписал глава Минобороны Степан Полторак на основании положительных результатов государственных испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Система "Ятрань разработана "КНИИ Гидроприбор", входящих в состав ГК "Укроборонпром", состоит из специальных гидроакустических буев, которые имеют сверхчувствительные акустические сенсоры, и цифрового центра обработки информации", - говорится в опубликованном сообщении.

В целом система построена таким образом, что объединяет информацию из многих гидроакустических буев, которые работают в пассивном режиме и совершенно незаметны для противника. Это дает возможность полностью контролировать перемещения вражеских кораблей и подводных лодок и передавать координаты целей для уничтожения.

Еще одной особенностью гидроакустических буев "Ятрани" является то, что они могут сбрасываться с вертолетов. Это позволяет за минимальное время создать сеть из сенсоров, которые полностью охватывают большую акваторию, и увидеть полную картину расположения и перемещения всех кораблей противника.

Эта система уже использовалась во время нескольких международных учений "Си Бриз", в условиях, максимально приближенным к боевым. Во время этих международных учений в Черном море были неоднократно доказаны высокие характеристики системы "Ятрань", которая на практике в разы повышает боевую эффективность противолодочной обороны Военно-морских Сил Украины.

Специалисты "КНИИ Гидроприбор" готовят "Ятрань" к серийному производству, которое планируется развернуть в рамках оборонного заказа из бюджета.

Видео: facebook.com/ukroboronprom

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