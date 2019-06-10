В понедельник, 10 июня 2019, цены на нефть на ключевых биржах менялись слабо и разнонаправленно.

Инвесторы реагируют на развитие торгового конфликта США с Китаем и следят за заявлениями властей Саудовской Аравии о продлении соглашения по снижению нефтедобычи. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Августовские фьючерсы на европейский сорт нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 подешевели на $0,09 (0,14%) - до $63,2 за баррель. Ранее Brent росла, котировки доходили до $64,1 за баррель.

Стоимость фьючерса на американский WTI на июль на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,11 (0,2%) - до $54,1 за баррель.

В понедельник президент США в интервью телеканалу CNBC, что власти Вашингтона введут новые пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму около $300 млрд в год, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит "Большой двадцатки" (G20) в японской Осаке 28-29 июня.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Трамп примет решение о введении новых тарифов после встречи с Си Цзиньпином, которая запланирована на полях "Большой двадцатки".

Тем временем поддержку рынку оказывают заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о готовности продлить соглашение об ограничении нефтедобычи до конца 2019 года.

"Заявления Саудовской Аравии говорят о том, что ОПЕК и партнеры близки к соглашению о продлении сокращения добычи после июля", - полагают аналитики консалтинговой компании JBC Energy.

В мае страны ОПЕК добывали 30,09 млн баррелей нефти в сутки - это минимальный показатель с февраля 2015 года, когда в ОПЕК еще не состояли африканские Габон, Экваториальная Гвинея и Конго. Об этом сообщили по итогам опроса экспертов, проведенного S&P Global Platts.

Нефтедобыча в Саудовской Аравии, по оценкам экспертов, упала до минимальных с января 2015 года 9,7 млн б/с, тогда как в Ираке добыча подскочила до рекордных 4,82 млн б/с.

Как сообщала "Страна", США ввели широкий пакет "нефтяных" санкций против Ирана.

В списке санкций указана иранская компания Persian Gulf Petrochemical Industry Co, а также почти четыре десятка ее дочерних предприятий и иностранных компаний-агентов продажи иранской нефти. Эта компания отвечает за половину экспорта продуктов нефтехимической промышленности Ирана и владеет около 40% иранских предприятий в этой отрасли.

Отметим, что в Украину вернулся экс-глава "Укртранснафты" Александр Лазорко.