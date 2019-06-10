Экс-губернатор Одесской области Михаил Сакашвили вышел на Крещатик в Киеве и спросил у людей, участвовать ли ему и его партии в выборах в парламент в этом году. Об этом он заявил в Facebook. Видео своего прохода по Крещатику он опубликовал в Youtube.

"Я вышел на улицы, чтобы спросить мнение людей. Их реакция вас удивит", - написал он.

На видео Саакашвили говорит ,что старые политики, даже симпатичные - безнадежно устарели. "Все партии абсолютно продают места в своем избирательном списке. И мне с ними не по пути. Эти люди, которые продают и покупают места - они не будут на вас работать. И сейчас исторический шанс для Украины, особенно после президентских выборов, которые привели Владимира Зеленского во власть", - заявил Саакашвили.

Проход по Крещатику показал, что киевляне и гости столицы хотят прихода Саакашвили и парламент и относятся к нему с большой симпатией. "Конечно идти. Все люди говорят: "Где наш Миша?", - заявил парень из села в Коблинском районе.

"У меня стаж 40 лет, пенсия маленькая. накупила лекарств, еду домой на электричке. Там мы живем. Порошенко довел нас. Рада, что вы вернулись", - говорит пожилая женщина и тоже советует идти на выборы Саакашвили.

Фото: facebook.com

Видео: youtube.com

Напомним, что Саакашвили заявил, что его партия идет на выборы самостоятельно.

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