В офис Украинской хоккейной лиги (УХЛ) поступило уже 6 заявлений об участии в грядущем новом сезоне чемпионата страны. Об этом говорится на фб-странице исполнительного директора Алексея Браги в понедельник, 10 июня.

О своем участии уже сообщили ХК "Донбасс", ХК "Днепр", "Белый Барс", МХК "Динамо" , ХК "Ледяные Волки", а также поступило заявление от новичка ХК "Мариуполь".

Прием заявок на участие в четвертом сезоне УХЛ пройдет до 15 июня, после чего будет объявлен окончательный состав участников чемпионата сезона 2019/2020.

Фото: facebook.com/alekseibraga1

Как сообщала "Страна", в Украинской хоккейной лиге организовали открытую для всех тренировку в Кривом Роге. Юные хоккеисты получили возможность поучиться у профессионалов хоккейного дела и узнать секреты их мастерства.

Напомним, как чемпион Украины торжественно закрыл хоккейный сезон на льду в Дружковке.