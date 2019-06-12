В России произошел беспрецедентный случай - за семь дней после задержания и обвинения по особо тяжкой статье гражданин был полностью оправдан. Речь идет о деле журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которому грозило от 10 до 20 лет тюрьмы.

Такое быстрое развитие событий с хорошим концом стало возможным благодаря единой позиции журналистского сообщества и консолидации гражданского общества.

"Страна" пересказывает, как все было и рассказывает, какие выводы можно сделать.

7 июня, пятница, утро. Появляется информация, что днем ранее средь бела дня в центре Москвы задержан журналист Иван Голунов, известный своим расследованиями о коррупции в Москве и России в целом. Ночь с 6 на 7 июня он проводит в отделении полиции. При обыске его квартиры обнаруживают еще партию психотропных веществ и весы.

Пребывание в полиции сопровождается его избиением и нарушением процедуры - у него, как полагается в таких случаях, не берут смывы рук и срезы ногтей. Адвоката к нему допускают только утром. Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили, а задержание связано с его профессиональной деятельностью.

7 июня, день. Журналисты обнаруживают, что пресс-релиз по мотивам обысков у Голунова частично фейковый - он содержит фото наркотиков, которые сделаны не в его квартире.

Медиа активно распространяют информацию о нарушениях, допущенных в ходе задержания и допроса, и призывают силовиков к объективному расследованию.

7 июня, вечер. Под головным офисом МВД на Петровке начинаются бессрочные одиночные пикеты с требованием освободить Голунова.

8 июня, суббота, утро. Начинается сбор подписей граждан в поддержку корреспондента "Медузы". Ее подписывают 180 тысяч россиян. Еще одну петицию - отдельную - подписывают 7,5 тысяч российских журналистов. Обращения передаются в МВД, Генпрокуратуру и Следственный комитет.

8 июня, вечер. Голунову избирают меру пресечения. В суд приезжают главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и шеф "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Они в установленном порядке заявляют о готовности взять Голунова на поруки. Параллельно под судом проходят мирные пикеты - журналисты стоят с плакатами с требованием освободить коллегу.

Судья не заключает Ивана Голунова под стражу, а направляет под домашний арест.

9 июня, воскресенье. На протяжении всего дня лидеры мнений, известные россияне продолжают выступать с требованием объективного расследования.

Среди них: Константин Хабенский (со сцены фестиваля "Кинотавр"), Земфира, БГ, рэперы Баста и Оксимирон, Гребенщиков, Ксения Собчак, Владимир Познер, Юрий Шевчук, Леонид Парфенов, Андрей Звягинцев и многие другие.

10 июня, понедельник. Три главные деловые газеты России - Коммерсант, Ведомости и РБК - впервые в истории выходят с одинаковыми передовицам с заголовком "Я\мы Иван Голунов".

Коллеги журналиста на 12 июня, в День России (выходной), анонсируют марш в поддержку Голунова. Они призывают россиян брать указанные выше газеты в руки и шествовать по Москве до офиса МВД. На странице мероприятия в Facebook свое участие подтверждают 9 тысяч человек, еще 16 тысяч интересуются.

10 июня, вечер. Владимир Путин вызывает к себе омбудсмена Татьяну Москалькову. Разговор происходит не под камеры и запись.

Выйдя от президента, уполномоченный по правам человека заявляет: " <…> Не знаю, что нужно было сделать, чтобы до такой степени дискредитировать расследование именно преступлений о незаконном обороте наркотиков <…> Запрос общественности на справедливость по таким делам небезоснователен — раз люди так реагируют".

На пакетах с наркотиками - изъятых и обнаруженных дома - не обнаруживают отпечатков пальцев журналиста, заявляет адвокат.

В поддержку Голунова выступают провластные телеканалы - Первый, Россия 1 и НТВ. Они призывают к объективному расследованию в своих эфирах.

10 июня, вечер. Служба собственной безопасности МВД и прокуратура начинают проверку дела Голунова.

11 июня, вторник, утро. Третий человек в стране после Путина и Медведева - председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - выступает с заявлением, что ситуация с Годуновым - "это либо непрофессионализм, либо головотяпство, либо провокация".

11 июня, день. Дело журналиста берет под личный контроль генеральный прокурор Юрий Чайка.

11 июня, вечер. Глава МВД Владимир Колокольцев заявлет, что дело против Голунова закрыто за отсутствием состава преступления и он будет освобожден из-под домашнего ареста. Силовик отмечает, что в отношении оперативников, задерживавших журналиста, будет проведена проверка. Они отстранены.

Также Колокольцев говорит, что будет ходатайствовать перед Путиным об увольнении главного полицейского по Москве, который руководит управлением по борьбе с незаконным оборотом, а также начальника УВД по западу столицы (сотрудники этого округа задерживали журналиста).

Свое обращение к россиянам Владимир Колокольцев записывает на видео (что для России само по себе сенсационно).

11 июня, вечер. Редакция "Медузы" призывает не приходить завтра на марш в защиту реабилитированного Голунова.

Итак, какие выводы можно сделать из данной истории.

Во-первых и в-главных, хиппи-энд случился исключительно благодаря объединению журналистского сообщества, лидеров мнений и россиян из разных лагерей - либеральных и провластных.

Медийщики и граждане не поднимали вопросы, кто финансирует "Медузу", в которой работает Голунов; не рассуждали на тему, выполняет ли в своих публикациях чьи-либо заказы. Усилия были направлены сугубо на призывы власти расследовать конкретное сфабрикованное дело и отпустить журналиста.

Во-вторых, отклик россиян говорит о наличии гражданского общества, к чему у многих долгие годы были вопросы. Для жителей России такое завершение дела дает надежду, пусть и зыбкую, на то, что в стране может существовать демократия, законы - соблюдаться, МВД - работать не как устрашающий орган, а выполнять свою прямую функцию - защищать людей.

В-третьих, нельзя исключать, что власть обеспокоилась анонсированным на 12 июня шествием за Голунова и тем, во что он может перерасти и вылиться (грубо говоря, майдан). Если это так, то руководство РФ держит руку на пульсе общественных настроений.

Тем хуже дела для оппозиционера Алексея Навального и его сторонников, в которых, по всей видимости, Кремль не видит угрозы - в отличие журналистского сообщества, лидеров мнений и россиян, которые выступают не под политическими флагами.

В-четверых, озвучено мнение, что решение по реабилитации Голунова принимал лично Владимир Путин (в это охотно верится). Общество это понимает, поэтому президент РФ зарабатывает баллы даже у тех граждан, которые настроены по отношению к центральной власти оппозиционно.

В-пятых, упомянутый выше Навальный на сегодня лишается своих якорных тезисов: "ментовской беспредел" и "травля неугодных, борющихся с коррупцией" (чем Голунов и занимался посредством своих расследований). Тем самым для негласного главного оппозиционера РФ позитивный финал работает в минус.

Для украинцев выводы таковы:

В-главных, в "европейской Украине" в отличие от "тоталитарной России" журналистскому сообществу и обществу в целом еще не удавалось "отбить" ни одного обвиняемого по сфабрикованным делам. Потому что они по большому счету даже не пытались.

Украинские журналисты и граждане проигнорировали хрестоматийные случаи - арест в июне 2017 года главного редактора "Страны" Игоря Гужвы по надуманным обвинениям, атака СБУ на нашего фотокора Вячеслава Селезнева, которого путем угроз пытались склонить к сотрудничеству. Не говоря уже о журналистах, которые по году и более сидели в тюрьмах по политическим статьям - то есть за профессиональную деятельность. Речь о Руслане Коцабе, Дмитрии Васильце, Василии Муравицком, Павле Волкове, Кирилле Вышинском. За них не просто не вписывались - им злорадствовали по одной причине - ни один из перечисленных журналистов не работает на власть.

Поэтому, возможно, украинским медийщикам и гражданам нужно задуматься: отстаивать нужно не по принципу "кто со мной в одном лагере", а невиновных.

Подробнее об этом смотрите в блоге "ЯсноПонятно" с Олесей Медведевой, а также читайте в материале "Вот почему Украина - не Россия".