Глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин считает завышенным значение учетной ставки в 17,5%.

Об этом Данилишин написал на своей странице в Facebook.

"…Сегодняшнее значение учетной ставки 17,5% является завышенным, особенно в условиях, когда влияние монетарных факторов снижается, а в летние месяцы можно ожидать дефляции. В целом прогнозируется тенденция к замедлению темпов инфляции", - считает он.

"Недостаточно убедительно выглядят утверждения, что внутренний спрос продолжал стремительно расширяться и распространение в информационном пространстве спекуляций на тему внешнего государственного долга. Все это свидетельствует о том, что пока правление НБУ осуществляет достаточно жесткую монетарную политику и ее смягчение переносится", - отметил он.

Данилишин также сообщил, что Совет НБУ не принимает участие в установлении учетной ставки, что, расходится с практикой ряда центробанков мира. По его оценке, начинать повышать учетную ставку нужно было в июле-2017, а не в октябре-2017, а начинать снижать можно было осенью 2018 года, а не весной 2019 года.

Фото: facebook.com

Напомним, правление НБУ 6 июня решило сохранить учетную ставку на уровне 17,5% годовых.

"Это необходимо для страхования от инфляционных рисков, которые усилились с момента определения предыдущего решения в апреле ( о снижении ставки с 18%) и достижения цели 5% в следующем году", – говорится в сообщении НБУ.

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