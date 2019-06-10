Сегодня часть "Оппозиционного блока", которую называют ахметовской, объявила о походе на выборы. Но не в одиночку, а в компании с новой партией "Доверяй делам" - совместным творением мэров Харькова и Одессы, к которому имеет отношение Игорь Коломойский (в чем он лично признался).

Это политическое образование оказалось не только молодым, но еще и скромным. "Партия мэров" согласилась идти в Раду под брендом "Оппозиционного блока".

Вошли в десятку списка представители "Видродження" и партии "Наши". Лидер последней Евгений Мураев возглавил список.

Но пока непонятно, как это поможет им попасть в Раду. У "Оппозиционного блока", "Доверяй делам" и "Наших" даже совокупный рейтинг не превышает 2%. Подавляющее большинство прежних избирателей Оппоблока перетекла к "Оппозиционной платформе-За жизнь" вместе с Юрием Бойко (идет первым номером в списке "Платформы").

"Партия мэров" только образовалась и по замерам имеет рейтинг близкий к нулю, а проект "Наши" не развивался с начала марта после того как Мураев снялся с президентских выборов в пользу Александра Вилкула.

Причем в самом "Оппоблоке", вероятно, также понимают не очень высокие шансы на прохождение 5%. В опубликованной 10-ке списка помимо Мураева есть все два узнаваемых медийных лица партии - Вадим Новинский и Александра Вилкул (мэры не в счет, так как они уже заявили, что не намерены уходить на работу в Раду).

А вот влиятельный соратник Рината Ахметова Борис Колесников пойдет по мажоритарке. Также планируют поступить и другие знаковые лица Оппоблока.

Какие на самом деле перспективы у проекта и зачем он идет на выборы - разбиралась "Страна".

Съезд ОБ и ДД

Об объединении с проектом "Доверяй делам" в ОБ объявили еще несколько дней назад. В этот же союз влились "Видродження" Виталия Хоммутынника (считается бликзим к Игорю Коломойскому) и партия "Наши" Евгения Мураева.

Сегодня же, после съезда, который состоялся в Международном выставочном центре, новая-старая политсила показала, в каком составе она пойдет на штурм Рады.

Список возглавил лидер партии "Наши" Евгений Мураев, который накануне президентских выборов снялся в пользу Александра Вилкула. При этом условием было то, что Мураев возглавит поход партии на выборы в Раду.

На третьем-четвертом месте мэр Харькова Геннадий Кернес и градоначальник Одессы Геннадий Труханов. Замыкает пятерку нардеп, лидер фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

Также в первую десятку партии вошли городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, мэр Запорожья Владимир Буряк (оба - люди Ахметова), депутат Хмельницкого областного совета Ульяна Ткаченко, нардеп от "Видродження" Владимир Пилипенко (считается человеком Коломойского) и мэр Ужгорода Богдан Андреев.

Далее, до 15 места, по неофициальной информации, следуют другие мэры и представители местных советов:

11. Игорь Плехов, мэр Рени

12. Анатолий Вершина, мэр Павлограда

13. Владимир Максим, мэр Краснограда

14. Егор Семенков, первый зампредседателя Запорожского областного совета

15. Игорь Котелевский, мэр Токмака

На съезде присутствовали и другие узнаваемые лица партии, но они пойдут по мажоритарке.

Это, прежде всего, Борис Колесников.

"Это было мое решение. Я хочу представлять Донбасс, лоббировать интересы Донбасса, как неотъемлемой части Украины. Для меня это большая честь. Я хочу быть депутатом именно от Донбасса", - сказал Борис Колесников в комментарии агентству "Интерфакс-Украина". - Вся моя деятельность была в 49-м округе, это Константиновка, Дружковка и два сельских района. Поэтому я не буду менять традиции. Меня там хорошо знают за последние 20 лет".

Напомним, в конце прошлого года "Оппозиционный блок" раскололся на две части. Одна часть поддержала Юрия Бойко и объединилась с партией "За жизнь" (Рабиновича-Медведчука), создав "Оппозиционную платформу-За жизнь". Вторая часть, которая ориентировалась на предпринимателя Рината Ахметова (Новинский, Колесников, Вилкул) объединительный процесс не поддержала и решила идти на выборы самостоятельно, выдвинув Вилкула.

Кроме того, она попыталась взять под контроль всю партию, проведя съезд "Оппозиционного блока", где лидером был избран Борис Колесников.

Теперь он идет на выборы не в списке, а по мажоритарному округу, что является определенным маркером с точки зрения перспектив прохождения партией 5% барьера.

Есть ли шансы у нового "Оппоблока"?

Под этим названием партия уже давно находится в социологических замерах. И результаты у нее неутешительные. Опрос "Рейтинга", опубликованный пять дней назад, давал ей полтора процента от тех, кто определился.

А недавнее исследование КМИС - менее процента (0,9%).

Правда, в последнем случае, замерялась отдельно партия "Наши", но она набрала еще меньше - 0,7% (то есть вместе примерно тот же результат - 1,6%).

Большая часть избирателей "Оппозиционного блока" ушло к "Оппозиционной платформе" вместе с Юрием Бойко, который догое время был главным публичным лицом Оппоблока. Также с "Платформой" поддерживает контакты Россия, в то время как против всех лидеров "Оппозиционного блока" (Новинский, Мураев, Вилкул), а также мэров Харькова и Одессы введены российские санкции еще с конца прошлого года (в Москве посчитали, что они, отказываясь поддерживать Бойко как единого кандидата в президенты, раскалывают электорат и подыгрывают тем самым Порошенко).

И это также являеся важным сигналом для избирателей, которые выступают за налаживание отношений с РФ и прекращение войны на Донбассе.

Часть электората, который на выборах президента голосовали за тандем Вилкула-Мураева (как за "новые лица") ушло к Зеленскому и партии "Слуга народа".

Теоретически добавить могли бы мэры Харькова и Одессы, которые пользуются в своих городах немалым авторитетом.

Однако, не факт, что их авторитет как людей, управляющих городом, подвигнет голосовать за их партию, которой придется решать общенациональные проблемы.

Тем более, что политическая позиция мэров неоднозначно воспринимается в городах.

На последних выборах оба открыто поддерживали Порошенко, что ему не помогло ни в Харькове, ни в Одессе.

Возможно, "Оппозиционному блоку" помогло бы перетянуть к себе избирателей наличие в списке "Оппозиционной платформы" неоднозначно воспринимаемых электоратом партии персонажей (вроде соратника Авакова Ильи Кивы и предпринимателя Вадима Столара, которого называют "теневым мэром" Киева, которому приписывают тесные связи с окружением Порошенко). Однако, открытая пропорошенковская позиция мэров Харькова и Одессы во время выборов президента нивелирует это аргумент. Тем более, что лично Кернес сейчас патронирует выдвижение по одному из округов Харькова близкого соратника Порошенко и Конненко Александра Грановского (его в СМИ называли "смотрящим" за судами).

Обращает на себя внимание, что партия идет на выборы под брендом "Оппозиционного блока", хотя как раз именно он понес наибольшие рейтинговые потери после появления "Оппозиционной платформы".

Поход под брендом "Наши" или "Доверяй делам" мог бы привлечь нового избирателя, но партия зачем-то решила вновь делить электорат с "Платформой".

В последней считают, что таким образом "ахметовцы" играют в ту же игру, что и при Порошенко (когда они отказались поддержать Бойко и через выдвижение Викула оттянули у него голоса). Но только теперь уже в интересах нового президента. Ведь для его партии "Слуга народа" "Платформа" является главным конкурентом в борьбе за избирателей юго-востока.

И чем больше голосов отберет у "Оппозиционной платформы" "Оппоблок" (имеющий очень небольшие шансы на прохождение в Раду), тем больше представительство в парламенте будет у "Слуги народа"

Связующим звеном между Зеленским и Ахметовым, судя по участникам списка "Оппозиционного блока", может стать олигарх Игорь Коломойский.

Роттердам+Приват

Игорь Коломойский сам как-то заявил, что принимает участие в создании "партии мэров", которая сейчас влилась в "Оппозиционный блок".

Отношения Коломойского с Ахметовым в последнее время были весьма напряженные.

Риторика нового президента также не сулила Ринату Леонидовичу ничего хорошего. Члены Зе-команды неоднократно заявляли, что намерены поломать схемы олигарха, существовавшие при Порошенко (в частности, знаменитую формулу "Роттердам+").

До недавнего времени "ахметовская" часть "Оппоблока" вела переговоры о воссоединении с "Оппозиционной платформой", что усилило бы позиции последней и создало бы для "Слуги народа" мощного конкурента на юго-востоке.

Но потом переговоры прекратились, а "Оппозиционный блок" оказался в альянсе с не чужим для Коломойского проектом "партии мэров".

Таким образом, Ахметов может начать устанавливать коммуникацию с Зе-командой, чтоб ее отношение к олигарху сменилось с враждебного хотя бы на нейтральное.

Как шутят в политических кругах, на смену схемы "Роттердам+Рошен" приходит схема "Роттердам+Приват".

О ситуации в оппозиционном лагере смотрите такде блог Олеси Медведевой "Ясно.Понятно".