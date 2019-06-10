В "Укрзализныце" назначили четыре дополнительных поезда на праздники Троицы (16 июня) и Дня Конституции (28 июня). Об этом сообщает пресс-служба компании в понедельник, 10 июня.

Так, поезд №191/192 Киев-Львов будет курсировать 17 июня. Отправляться он будет в 7:42 и прибывать во Львов в 18:13. В обратном направлении поезд стартует в 11:54 с прибытием в столицу в 21:47.

Поезд №237 Киев-Днепр будет курсировать 14, 17, 27 и 30 июня. Из столицы он будет стартовать в 20:28 и прибывать в Днепропетровск в 6:12. Обратное отправление в 10:56 и прибытие в 20:06.

Поезд №154/153 Киев-Сумы будет отправляться 14, 28 и 30 июня. Отправление из Киева в 5:49 и прибытие в Сумы - в 11:15. В обратном направлении - в 14:10 с прибытием в Киев в 19:46.

Поезд №728/727 Киев-Харьков отправится в рейсы 15 и 17 июня. Отправление в 10:38 из Киева и прибытие в 15:50 в Харьков. В обратном направлении поезд начнет курсировать в 16:56 и прибудет в Киев в 22:17.

Кроме этого, в "Укрзализныци" продлили маршрут следования поезда №779/780 Сумы-Киев до Винницы и назначила ему дополнительные рейсы на 14, 17, 28 июня и 1 июля.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах.

Как сообщала "Страна", в "Укрзализныце" назначили на летний период 26 дополнительных поездов в направлении морских курортов Украины.

Отметим, что в "Укрзализныци" отменили поезда до Кропивницкого с 30 мая по 15 июня. Это произошло из-за строительства транспортного путепровода.