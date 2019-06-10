Очередной срыв запланированного на 10 июня отвода военных сил и средств на Донбассе говорит о том, что позиция украинского правительства в отношении минского процесса остается прежней. Такое мнение высказал директор Центра политический конъюнктуры Алексей Чеснаков, который считается близким к Владиславу Суркову, пишет ТАСС.

"Очередной отказ украинцев обеспечить разведение сил в Станице Луганской подтверждает, что возврат Леонида Кучмы в контактную группу является признаком того, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко, - сказал он. - Опять старый сценарий - Кучма громогласно призывает к разведению, украинская армия делает несколько выстрелов. И это используется как предлог для отказа отводить украинские войска".

"Что это? Зеленский так шутит? Не смешно. К тому же, это плагиат. Все это уже было много раз. Новый президент Украины не только тексты выступлений списывает у Порошенко, но и план саботажа минского процесса", - резюмировал Алексей Чеснаков.

Напомним, 5 июня в Минске состоялось заседание контактной группы по урегулированию на востоке Украины. Это была первая встреча после вступления Владимира Зеленского в должность президента. Украину на ней вновь представлял Леонид Кучма, который осенью прошлого года объявил о своей отставке. По итогам заседания было объявлено о достижении договоренности приступить 10 июня к разведению сил и средств в Станице Луганской.

В тоже время, украинская сторона обвинили сепаратистов в срыве отведения войск.