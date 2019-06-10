Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что в 10 июня начинается неделя благотворительной сдачи крови ко Всемирному дню донора, который отмечается ежегодно 14 июня. Об этом она сообщила в Facebook.

Глава Минздрава отметила, что в Украине около 70% доноров сдают кровь только один раз. Она заявила, что этого недостаточно, чтобы обеспечить потребность и помочь всем, кому нужна кровь. Супрун призвала граждан Украины сдавать кровь, ибо она очень важна,а в любой группе крови нуждаются каждый день.

"Согласно рекомендациям ВОЗ, количество донаций донорской крови на год должно быть не менее 1,3 млн. В Украине мы отстаем в 2,5 раз - за 2017 год у нас произошло только 571 тысяча донаций. Но мы можем это изменить", - пишет она.

По словам Ульяны Супрун у Министерства здравоохранения Украины есть стратегия развития национальной системы крови.

"Это план действий, который поможет вывести нашу систему крови на лучшие показатели, рационально использовать ресурсы и обеспечить равный и своевременный доступ к качественным и безопасным компонентам донорской крови для всех, кто в этом нуждается", - заявила глава Минздрава.

Политик добавила, что есть еще одна важная задача - сделать донорство популярным в стране. Она считает, что сегодня каждый желающий может помочь популяризировать культуру донорства и присоединиться к спасению жизней.

"Сдавайте кровь и в течение недели публикуйте в соцсетях свои фотографии с хэштегом #яДонор или #яДонорка. А еще вы можете установить классную рамку на своем фото в Facebook. Даже если вы сдавали кровь только раз в жизни или делаете это регулярно - важно делиться любым опытом с другими, чтобы больше людей приобщались к культуре донорства и понимали, что это очень важно", - отметила Ульяна Супрун.

Фото: facebook.com

Напомним, что правительство Украины одобрило стратегию национальной системы крови.

Также мы писали о том,что в Украине запустят единый национальный реестр доноров крови.