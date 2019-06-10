В Генпрокуратуре Украины ответили на рекомендацию Администрации президента отреагировать на визиты главы "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в РФ, заявив, что уголовные производства по статьям о госизмене находятся в подследственности СБУ.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Пресс-секретарь президента должна была знать, что уголовные производства по статьям о государственной измене относятся к подследственности СБУ, руководитель которого находится в прямом подчинении президента Украины. Это в полной мере касается и дела о возможной государственной измене Виктора Медведчука", - написала Сарган в понедельник.

Также она напомнила, что Генпрокуратура с февраля 2019 года ожидает от СБУ выводов экспертизы, "о чем генпрокурор уже напомнил и.о. главы СБУ Ивану Баканову в официальном письме".

"Полеты других украинских деятелей в Москву и их встречи с руководством страны-агрессора – конечно возмутительный феномен воюющей страны. Чтобы положить этому конец, ГПУ давно предлагает принять закон о коллаборационизме. Без него ни встречи украинских политиков в Кремле, ни фото украинской журналистки на фоне Красной площади сами по себе не могут служить основанием для регистрации уголовного производства", - отметила Сарган.

Скриншот: Facebook/Лариса Сарган

Фото: Facebook/Лариса Сарган

До этого пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель во время брифинга в Киеве заявила, что со стороны ГПУ отсутствуют правовые решения в связи с поездками Бойко и Медведчука в Россию.

Напомним, 7 июня Юрий Бойко и Виктор Медведчук поехали в российский Санкт-Петербург, где встретились с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

До этого Бойко и Медведчук посещали Москву 22 марта, где встречались с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой правления российской корпорации "Газпром" Миллером. Они, в частности, обсудили вопросы поставок газа.