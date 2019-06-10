У Зеленского подчеркнули, что указ президента о роспуске Рады был конституционным, так как президент имел право досрочно прекратить полномочия парламента в случае отсутствия коалиции. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Президент абсолютно однозначно использовал свое право, на основании абсолютно четких, понятных, прогнозируемых правовых оснований, и досрочно прекратил полномочия Верховной Рады. По нашему убеждению, у Конституционного суда нет и быть не может никаких правовых оснований ставить под сомнение конституционность указа президента", - сказал представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины Федор Вениславский.

Кроме того, Вениславский выразил уверенность, что его команда на заседании Конституционного суда 11 июня по роспуску Рады "разобьёт любые доводы оппонентов" и докажет полную законность решения Зеленского.

В частности, по его словам, отсутствие коалиции депутатских фракций в парламенте с 29 марта 2016 года, когда с нее официально вышла Радикальна партия Олега Ляшко, является общеизвестным фактом и даже не нуждается в особом доказывании. Он также напомнил, что 16 и 17 февраля 2019 года из коалиции "Европейская Украина" вышли фракции "Батькивщина" и "Самопомич".

"Отсутствие коалиции признано и самими народными депутатами, и предыдущий президент Порошенко заявлял, что у него есть право досрочно прекратить полномочия парламент, но он его не применяет", - сказал Вениславский.

Он добавил, что Зеленский подписал свой указ о роспуске парламента 21 мая, коалиция в Раде на тот момент отсутствовала.

Напомним, Зеленский завтра придет на заседание Конституционного суда по досрочным выборам.

Также "Страна" писала о том, что в политических кругах бытуют разные версии относительно того – какое решение примет Конституционный суд.