"Чтобы тарелки были пустыми, а ворота - полными". Повар украинской сборной рассказал, что едят футболисты национальной команды. Видео
Повар сборной Украины Любомир Тошич раскрыл кулинарную страницу меню главной футбольной сборной страны.
Первым делом он отметил, что игрокам подают свежие продукты, которые они очень любят. Видео опубликовал FOOTBOOM.
Говоря о предпочтениях в конкретных блюдах повар рассказал, что полузащитник сборной Александр Зинченко ("Манчестер Сити") падок на спагетти "Карбонара", а также мясо и рыбу.
Любомир Тошич отметил, что защитник команды Богдан Бутко ("Шахтер") мясо не ест. Вместо этого в его рационе - рыба, морепродукты и свежий салат. Также мясо в пищу не употребляет полузащитник Роман Малиновский ("Генк", Бельгия).
"Я хочу, чтобы тарелки были пустыми, а ворота - полными", - резюмировал кулинар.
В понедельник, 10 июня, наши футболисты сыграют в четвертом туре группового этапа отбора на Чемпионат Европы Евро-2020 против команды Люксембурга. Игра в футболе начнется в 21.45.
Видео: youtube.com/FOOTBOOM
Рецепт приготовления спагетти "Карбонара":
Видео: youtube.com/VoicedFood By BillMine
Как сообщала "Страна", в бельгийском ФК "Генк" Руслана Малиновского, выигравшем в завершившемся сезоне чемпионат своей страны, сделали предложение "Заре" о переходе 27-летнего футболиста сборной Украины Александра Караваева.
Отметим, что в трейлере игрового симулятора футбола FIFA 20 показали киевский вокзал.