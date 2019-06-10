Повар сборной Украины Любомир Тошич раскрыл кулинарную страницу меню главной футбольной сборной страны.

Первым делом он отметил, что игрокам подают свежие продукты, которые они очень любят. Видео опубликовал FOOTBOOM.

Говоря о предпочтениях в конкретных блюдах повар рассказал, что полузащитник сборной Александр Зинченко ("Манчестер Сити") падок на спагетти "Карбонара", а также мясо и рыбу.

Любомир Тошич отметил, что защитник команды Богдан Бутко ("Шахтер") мясо не ест. Вместо этого в его рационе - рыба, морепродукты и свежий салат. Также мясо в пищу не употребляет полузащитник Роман Малиновский ("Генк", Бельгия).

"Я хочу, чтобы тарелки были пустыми, а ворота - полными", - резюмировал кулинар.

В понедельник, 10 июня, наши футболисты сыграют в четвертом туре группового этапа отбора на Чемпионат Европы Евро-2020 против команды Люксембурга. Игра в футболе начнется в 21.45.

Видео: youtube.com/FOOTBOOM

Рецепт приготовления спагетти "Карбонара":

Видео: youtube.com/VoicedFood By BillMine

Как сообщала "Страна", в бельгийском ФК "Генк" Руслана Малиновского, выигравшем в завершившемся сезоне чемпионат своей страны, сделали предложение "Заре" о переходе 27-летнего футболиста сборной Украины Александра Караваева.

Отметим, что в трейлере игрового симулятора футбола FIFA 20 показали киевский вокзал.