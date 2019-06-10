Украинская гривня на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепилась до 26,315 грн/$1 с 26,515 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,305 - 26,325 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 11 июня официальный курс 26,375022 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 10 июня укрепился до 26,3934 грн/$1с 26,6144 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 11 июня 2019 года.

100 долларов США 2637.5022

100 евро 2980.6412

10 российских рублей 4.0707

Также сообщается, что объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 6 июня составил 462.7 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $413.4 млн.

Ранее сообщалось, что перед выходными на межбанке Украины гривня немного подросла.

Также мы писали, что в Нацбанке объяснили обвал гривны судом с Коломойским.