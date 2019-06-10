После утечки химикатов в реку Рось показатели качества питьевой воды в Белой Церкви в пределах нормы, в реке оказалось не более 10 литров веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Согласно предварительным результатам анализа показателей, химические, микробиологические и физические качества питьевой воды в пределах города Белая Церковь не превышают показателей. Отобранные пробы направлены для более детального анализа. Ориентировочно результаты этих исследований будут обнародованы до конца суток в понедельник.

По данным директора Украинского гидрометеорологического института Владимира Осадчего, в реке Рось, за счет разбавления и многокилометрового расстояния, в целом оказалось не более 10 литров ядовитых веществ, поскольку опасные химикаты сначала попали в воду реки Фоса. А еще с 5 по 10 июня в реку влилось большое количество осадков.

Именно поэтому нет смысла закрывать Белоцерковский водозабор. Кроме того, спасатели уточнили, что обнаруженные на месте происшествия, относятся к 3-му классу токсичности. Данные препараты преимущественно используются для борьбы с сорняками и болезнями в посевах зерновых культур.

Специалисты Госпродпотребслужбы также мониторят ситуацию с загрязнением пестицидами реки Рось. Сейчас не наблюдается признаков возможного вреда.

Об этом сказал председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа в понедельник на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам усовершенствования законодательства относительно жизненного цикла средств защиты растений в Украине, сообщает корреспондент Укринформа.

"Препараты малотоксичны. 747 литров могли попасть в водные пути. Пока не наблюдается признаков причиненного вреда", - подчеркнул он.

В то же время Лапа призвал жителей населенных пунктов вблизи реки Рось не пользоваться водой из водопровода и из открытых источников до того, как будут сделаны окончательные анализы.

На совещании также сообщили, что уже проведено семь заборов воды экспресс-методами.

В свою очередь, и.о. министра аграрной политики Ольга Трофимцева отметила на брифинге, что реакция “органов, которые должны реагировать, была соответствующей ситуации”.

Напомним, 9 июня в результате аварии автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и разгерметизации части емкостей с химическими веществами для обработки сельскохозяйственных растений, которые он перевозил, произошел выброс химикатов в приток реки Рось (сообщалось, что в пруд, а затем в реку Рось попало около 800 литров химикатов. На территории Погребищенского района погибла рыба в водоемах).

Полиция установила, что гербициды были похищены с сельскохозяйственных предприятий Винницкой области. Правоохранители открыли уголовные производства по факту загрязнения реки, а также по факту кражи инсектицидов.

10 июня стало известно, что в реке Рось не выявили излишка токсических веществ, но купаться в ней запретят.