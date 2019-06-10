В Украине утвердили Положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины (ЕСПЧ), а также образовал комиссию для проведения конкурса и утвердил ее персональный состав. Об этом говорится в указе президента №356/2019 от 10 июня.

"С целью обеспечения отбора кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины во исполнение Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: утвердить Положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины. Образовать Комиссию для проведения конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины (далее - Комиссия) и утвердить ее персональный состав", - говорится в документе.

Кроме того, Зеленский постановил ликвидировать конкурсную комиссию по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины, образованную указом Президента Украины от 4 апреля 2019 № 100 "О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины", и объявить конкурс по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины.

Глава государства также поручил Комиссии обеспечить проведение конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины, а Министерству иностранных дел - обеспечить проведение тестирования участников конкурса относительно определения уровня владения ими официальными языками Совета Европы и внести в установленном порядке в СЕ по результатам проведения конкурса список кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины.

Кроме того, Зеленский постановил признать утратившими силу указ Президента Украины от 1 ноября 2007 года № 1043 "О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины" и указ Президента Украины от 4 апреля 2019 № 100 "О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины".

Отмечается, что данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Кроме того, на сайте главы государства обнародовано Положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины, которое определяет процедуру и условия проведения конкурса, а также требования к кандидатам. Обнародован также состав комиссии для проведения конкурса.

Напомним, 26 апреля Окружной административный суд города Киева приостановил проведение конкурса по избранию судьи Европейского суда по правам человека от Украины. Суд, принимая это решение, исходил из того, что соответствующая процедура относительно проведения конкурса не соответствует международным стандартам. В частности, суд принял во внимание, что определенные комиссией сроки для проведения конкурса нарушают рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В ЕСПЧ работают 47 судей - по одному от каждого члена Совета Европы. В апреле 2019 года истек срок полномочий судьи от Украины в Страсбурге Анны Юдковской. По правилам Совета Европы, Украина должна подать в Страсбург три кандидатуры, из которых ПАСЕ выбирает того, кто станет судьей.

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