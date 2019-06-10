В сети опубликовали фрагмент видео массовой драки, которая произошла 7 июня в Харькове на территории рынка "Барабашово". Ролик опубликован в Facebook.

Один из участников драки открыл огонь в сторону убегающей группы, в числе которой был журналист Вадим Макарюк, который сейчас находится в реанимации.

Видео: Facebook/ХС.Харьков

Напомним, вечером в пятницу, 7 июня, в Харькове на территории торгового центра "Барабашово" произошел конфликт между представителями "Нацкорпуса" и предпринимателем, который арендует в ТЦ магазин, в результате пострадали восемь человек, в том числе и оператор местной службы теленовостей "Вести" Вадим Макарюк.

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