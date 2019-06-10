Отбор на Евро-2020. Появилось видео, как юный голкипер Андрей Лунин тренируется перед игрой с Люксембургом
Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, вызванный в главную сборную страны перед матчами с Сербией и Люксембургом из стана успешно выступающих на ЧМ-2019 юниоров, - активно готовится к игре на "Арене Львов".
На видео попал фрагмент тренировки воротника перед матчем сборной Украины с Люксембургом, занимающим после трех туров второе место в нашей группе отбора на Евро-2020.
Игра пройдет в понедельник, 10 июня, на "Арене Львов". Начало в 21.45 по Киеву.
Затем Андрей Лунин на чартерном рейсе отправится на ЧМ-2019, чтобы иметь возможность сыграть в полуфинальном матче 11 июня против сборной Италии.
Видео: youtube.com/FOOTBOOM
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