В ночь с понедельника на вторник, 11 июня, с Земли можно будет невооруженным глазом увидеть Юпитер. Об этом сообщает Cnet.

В ночь с 10 на 11 июня крупнейшая планета в Солнечной системе должна стать на одну линию с Землей и Солнцем. В астрономии это событие называют противостоянием: пока Меркурий, Венера и Марс будут кружить по своим орбитам - единственной планетой между Юпитером и Солнцем останется Земля.

Юпитер приблизится на расстояние в 640 млн км к Земле и станет третьим самым ярким объектом в ночном небе после Луны и Венеры.

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США рекомендуют все же взять бинокль или небольшой телескоп, чтобы увидеть Юпитер еще лучше. При этом видимость будет лучше в том месте, где существует небольшое загрязнение воздуха.

"Самая большая планета Солнечной системы - блестящий драгоценный камень для невооруженного глаза, но еще лучше будет выглядеть через бинокль или небольшой телескоп, которые позволят вам обнаружить четыре крупнейших спутника и, возможно, даже увидеть намек на полосатые облака, которые окружают планету", - указано на сайте NASA.

Лучше всего Юпитер будет видно жителям Европы ближе к полуночи, когда газовый гигант окажется в ближайшей точке к Земле.

В Северном полушарии противостояние Юпитера будет не столь впечатляющим, ведь планета взойдет максимум на 15 градусов над уровнем моря, поэтому наблюдателям нужен ясный южный горизонт.

Из почти 80 спутников Юпитера увидеть можно будет только три наиболее ярких — Европу, Ганимед и Каллисто.

Владельцы телескопов смогут наблюдать полосы атмосферных течений планеты и известное Большое Красное Пятно - самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе.

Напомним, космический зонд Юнона сделал фото удивительных облаков на Юпитере.

Также мы писали, что в NASA показали фото, на котором край гигантского Юпитера и крошечный спутник Ио.