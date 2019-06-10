Перепись населения Украины в 2020 году будет проходить через смартфон. Об этом первый вице-премьер-министр Украины-министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив написал на своей странице в Facebook.

"Перепись населения Украины в 2020 году будет проходить через смартфон. Уже несколько лет мы проводим подготовку именно к такому способу, хотя есть свои трудности и в нем", - рассказал Кубив. В своей колонке на LIGA.net он добавляет, что тестирование технологии состоится уже в 2019 году.

Фото: facebook.com

Напомним, что в команде Зеленского анонсировали перепись населения в ближайшие месяцы.

Также мы писали о том, что в декабре 2019 года в Киеве и Бородянском районе проведут пробную перепись населения.