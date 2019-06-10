Администрация президента Украины порекомендовала генпрокурору Юрию Луценко обратить внимание на визиты основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, передает Интерфакс-Украина.

"Нас удивляет, что генпрокурор Украины никак не отреагировал на то, что украинский парламентарий Юрий Бойко, а также украинский гражданин Медведчук ездили уже дважды в страну-агрессора, встречались там с представителями страны-агрессора, наибольшей государственной компании (Газпром – прим.ред), и нет абсолютно никаких правовых решений по этому поводу", - сказала Мендель на брифинге в понедельник в Киеве.

Напомним, 7 июня Юрий Бойко и Виктор Медведчук поехали в российский Санкт-Петербург, где встретились с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Страна" рассказывала в чем был смысл этой поездки.

До этого Бойко и Медведчук посещали Москву 22 марта, где встречались с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой правления российской корпорации "Газпром" Миллером. Они, в частности, обсудили вопросы поставок газа.