Руководство ФК "Шахтер" находится в поисках нового главного тренера. По информации издания Maisfutebol, которую приводит FootballUA, "горняки" договорились с наставником ФК "Витория Гимараеш" - Луишем Каштру.

Издание утверждает, что ключевую роль в выборе Каштру сыграл глава скаутской службы "Шахтера" Жозе Боту.

Контракт 58-летнего тренера с его нынешней командой истекает в конце следующего сезона (2020).

Фото: maisfutebol.iol.pt

Как сообщала "Страна", главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека во вторник, 12 июня, встретится в Лондоне с президентом "Ромы" Джеймсом Паллоттой. Ожидается, что на этой встрече будет заключен контракт наставника с итальянским клубом.

Напомним, что президента ФК "Динамо" Киев Игорь Суркис подписал новый контракт с наставником команды Александром Хацкевичем. Новое соглашение с белорусским специалистом рассчитано на два года.