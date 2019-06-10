Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных государственных администраций должны быть заменены. Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель на брифинге в понедельник, пишет Интерфакс-Украина.

"Позиция президента заключается в том, что все главы ОГА должны быть уволены", - сказала она.

Напомним, что ранее СМИ писали, что Владимир Зеленский хочет уволить 13 губернаторов.

До этого Кабинет министров Украины одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 глав ОГА. Так, утверждено представление на увольнение 13 глав областных государственных администраций - Львовской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской.

При этом губернатор Черниговской области Александр Мисник, Винницкой Валерий Коровий, Тернопольской Степан Баяна, Закарпатской Геннадий Москаль, Николаевской Алексей Савченко, Львовской области Олег Синютка сами подали заявления.