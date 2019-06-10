Завтра, 11 июня, Конституционный суд (КС) рассмотрит по существу представление нардепов от Народного фронта о признании указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады неконституционным. На заседании будет присутствовать сам глава государства. Заявление размещено на его странице в Facebook.

Ранее своим указом президент досрочно прекратил полномочия Рады, назначив внеочередные парламентские выборы на 21 июля. Заседание по рассмотрению конституционности указа начнется в 10:00 11 июня.

"Завтра Конституционный суд Украины будет рассматривать вопрос роспуска парламента. Меня пригласили на это заседание. И это будет впервые за 28 лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного суда. Именно так будет, а не наоборот - когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе в кабинет. Обязательно буду. Мы уверены в нашей юридической позиции, но самое главное - это моя позиция как президента, когда я распускал парламент: это был и есть огромный запрос украинского народа. Воля народа. Я всегда буду ее защищать. Я вас поддерживаю, и завтра буду ощущать вашу поддержку", - сказал Владимир Зеленский.

Видео: Facebook/ Володимир Зеленський

"Страна" писала о том, что в политических кругах бытуют разные версии относительно того – какое решение примет Конституционный суд.

Также мы сообщали, что у Зеленского готовят план "Б" на случай признания роспуска Рады неконституционным.